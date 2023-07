Niente accesso agli atti da parte del denunciante se non dimostra un proprio interesse diretto e concreto di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Tar Sardegna (sentenza n.370/2023) la semplice presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica non fonda sempre una situazione giuridicamente tutelata ai sensi della disciplina sul diritto d'accesso documentale, legittimante una richiesta di atti detenuti dall'amministrazione pubblica; dovendosi verificare se in base ad essa il denunciante risulti allegare un proprio interesse, diretto, concreto e attuale giuridicamente rilevante, per la cui tutela siano effettivamente necessari...