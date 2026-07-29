L’installazione di un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni sulla facciata di un edificio condominiale integra una innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1120 Codice civile quando altera in modo apprezzabile il decoro architettonico. Il successivo diniego della Soprintendenza, impeditivo della realizzazione dell’opera, pur determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione della delibera assembleare non esclude la soccombenza virtuale del condominio qualora emerga che...
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