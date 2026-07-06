In materia di contratti pubblici, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica devono essere individuati in modo chiaro e vincolante nella lex specialis, che costituisce la fonte esclusiva di regolazione del procedimento selettivo: un documento esterno richiamato dal capitolato non integra automaticamente la disciplina di gara in difetto di un rinvio recettizio idoneo a trasferire nel disciplinare le relative prescrizioni, né può ritenersi dotato di portata imperativa tale da eterointegrarla ai ...
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