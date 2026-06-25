In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario risponde in solido dei danni arrecati al cliente dal promotore finanziario quando l’illecito sia collegato da un nesso di occasionalità necessaria alle incombenze affidategli, anche se il promotore abbia agito con modalità fraudolente o in violazione delle regole di condotta. Tale responsabilità trova fondamento nella funzione di tutela del risparmiatore e nel rischio d’impresa che grava sull’intermediario, il quale si avvale dell’attività del promotore per lo svolgimento della propria organizzazione. La responsabilità dell’intermediario può tuttavia essere esclusa quando il comportamento del cliente presenti connotati di anomalia tali da integrare una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, desumibile da elementi presuntivi quali la ripetizione di operazioni irregolari, l’assenza di ricevute, l’uso di contanti o assegni privi di indicazioni essenziali, la mancata verifica dell’effettiva esecuzione degli investimenti e l’omesso controllo del proprio conto. L’accertamento della condotta agevolatrice del cliente costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale. Quando risulti che il cliente abbia posto in essere comportamenti gravemente imprudenti, idonei a favorire l’appropriazione indebita del promotore, il nesso di occasionalità necessaria risulta interrotto e l’intermediario non è tenuto a rispondere del danno.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 22 giugno 2026 n. 21087.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina del nesso di occasionalità necessaria nella responsabilità dell’intermediario finanziario ai sensi del Codice civile italiano.

Il nesso di occasionalità

Il nesso di occasionalità necessaria rappresenta il criterio cardine per imputare all’intermediario finanziario la responsabilità solidale per gli illeciti commessi dal promotore. Esso non richiede che l’illecito sia conforme alle regole dell’incarico, ma che sia stato reso possibile proprio grazie alle funzioni affidate al promotore e alla posizione di affidamento che questi assume verso il cliente.

La ratio è duplice: da un lato, l’intermediario trae beneficio dall’attività del promotore e deve sopportarne i rischi; dall’altro, il legislatore intende rafforzare la tutela del risparmiatore, particolarmente esposto nelle offerte fuori sede. Il nesso si interrompe solo quando il comportamento del cliente presenti connotati di anomalia tali da integrare una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Non basta la mera imprudenza, ma occorrono elementi presuntivi gravi, come la ripetizione di operazioni irregolari, l’uso di contanti senza ricevute, la consegna di assegni privi di indicazioni essenziali, la mancata verifica degli investimenti o l’omesso controllo del proprio conto.

L’onere di provare tale condotta anomala grava sull’intermediario, mentre spetta al cliente dimostrare l’illecito del promotore. L’accertamento del giudice di merito è eminentemente fattuale e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione. Il sistema mira così a bilanciare la protezione dell’investitore con l’esigenza di evitare che comportamenti gravemente negligenti possano trasferire sull’intermediario un rischio non giustificato.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che un risparmiatore aveva consegnato, in più occasioni, somme di denaro in contanti e assegni privi di intestazione a un promotore finanziario, incaricato da un noto intermediario, affinché le investisse in prodotti finanziari. Il promotore, invece, si appropriava delle somme simulando operazioni inesistenti. Il cliente agiva in giudizio chiedendo la condanna solidale del promotore e dell’intermediario, sostenendo che l’illecito era stato reso possibile proprio grazie al ruolo ricoperto dal promotore nell’organizzazione della banca.

Nel primo grado il Tribunale territorialmente competente riconosceva la responsabilità del promotore, rimasto contumace, ma escludeva quella dell’intermediario, ritenendo che il comportamento del cliente fosse talmente anomalo da interrompere il nesso di occasionalità necessaria.

Nel secondo grado la Corte d’appello territorialmente competente confermava integralmente la decisione, ribadendo che la condotta del cliente aveva agevolato in modo determinante l’appropriazione indebita, ponendosi fuori da qualsiasi regola minima di prudenza e diligenza. Tale comportamento, per la Corte, integrava una consapevole acquiescenza alle violazioni del promotore, sufficiente a escludere la responsabilità solidale dell’intermediario.

Giunta in Cassazione, la questione verteva sulla corretta applicazione del nesso di occasionalità necessaria e sulla valutazione della condotta del cliente. La Corte confermava la decisione di merito, ritenendo che l’insieme delle condotte gravemente irregolari del risparmiatore avesse interrotto il nesso funzionale tra l’attività del promotore e l’intermediario, escludendo così la responsabilità della banca.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 22 giugno 2026 n. 21087, esamina congiuntamente i motivi di ricorso, tutti incentrati sull’esclusione della responsabilità solidale dell’intermediario finanziario per l’illecito commesso dal promotore. La Corte ribadisce i principi consolidati: l’intermediario risponde dei danni arrecati dal promotore quando l’illecito sia collegato da un nesso di occasionalità necessaria alle incombenze affidategli. Tuttavia, la responsabilità può essere esclusa quando il comportamento del cliente presenti connotati di anomalia tali da integrare una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il cliente aveva ripetutamente consegnato somme ingenti in contanti senza ricevute, aveva utilizzato assegni privi di intestazione, luogo e data, e non aveva mai verificato l’effettiva esecuzione degli investimenti né monitorato il proprio conto. Tali condotte, valutate nel loro insieme, erano state ritenute idonee a favorire in modo determinante l’appropriazione indebita del promotore, interrompendo il nesso di occasionalità necessaria.

La Cassazione conferma che tale valutazione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Respinge quindi tutte le censure: irrilevante la questione sulla modulistica, inammissibile la doglianza sul valore della confessione del promotore, infondata la critica alla ricostruzione della condotta del cliente. Il ricorso viene respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.