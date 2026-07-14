Assicurare anche con il dovere di rettifica e di aggiornamento la «proporzionalità informativa» . Deve però essere escluso che il mancato rispetto dell’obbligo sia sanzionato sul piano disciplinare. Intervento d’ufficio poi quando l’informazione originaria ha individuato nominativamente persone specifiche. Possibilità di fornire copia delle ordinanze di custodia cautelare ai giornalisti in conferenza stampa.

L’obbligo di rettifica

La Procura generale di Roma, a valle delle contestate linee guida del Csm sulla comunicazione...