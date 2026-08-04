Soffermandosi sulla corretta esegesi dell’art. 9 L. n. 192/1998 (“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”) la Corte d’Appello di Milano (sezione III, sentenza 13 luglio 2026 n. 2147) precisa in sentenza come la configurabilità dell’abuso di dipendenza economica richieda la prova di una situazione di effettiva mancanza di alternative commerciali, non essendo sufficiente un mero squilibrio negoziale tra le parti; è dunque necessario che il contraente asseritamente debole sia privo ...

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