Norme & Tributi Plus cambia volto e si prepara a un nuovo viaggio verso il futuro. Con l’ambizione di precedere e spiegare le novità e non di farsene solo guidare.

I quotidiani verticali del Gruppo Il Sole 24 ORE, dedicati a professionisti e pubblica amministrazione, si presentano, infatti, da qualche giorno con una nuova identità, un’architettura dei contenuti ripensata, una ricerca potenziata e approfondimenti sempre più mirati. Un intervento che tocca il piano grafico, quello editoriale e quello...