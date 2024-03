Nulla la notifica postale se è incerta la persona alla quale è stata consegnata

Sussiste incertezza assoluta sulla persona alla quale l’atto giudiziario è stato consegnato qualora, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma, la firma sia illeggibile e apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, l’agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento...

