Lo studio legale Nunziante Magrone ha assistito Health 1 S.r.l. – veicolo di investimento con focus sull’healthcare - nell’operazione di investimento congiunta con Vertis Sgr per l’ingresso nel capitale di Health Triage Spa, deep tech italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni di IA per la prevenzione oncologica.
L’investimento complessivo, pari a 3 milioni di euro, si inserisce nel percorso di crescita industriale di Health Triage – controllata dal gruppo Fin Posillipo S.p.A. e già partecipata...