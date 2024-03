Nunziante Magrone presenta il nuovo focus team per l’ESG

Antonio Longo, Giulia Leardi, Alessandro Ronchi

Lo studio legale Nunziante Magrone lancia un nuovo focus team interdisciplinare dedicato alle tematiche ESG, con lo scopo di fornire a clienti ed interlocutori dello studio una consulenza dedicata e tutta una serie di servizi fondamentali per accompagnare le società nel loro percorso di sostenibilità.

A comporre il focus team sono l’Avv. Partner Giulia Leardi e gli Of Counsel Antonio Longo e Alessandro Ronchi. Una task force multidisciplinare, nella quale le expertise specifiche nel Diritto del lavoro, Assicurativo e Privacy & IT vengono messe a fattor comune per offrire ai clienti dello studio una consulenza completa e calibrata sulle loro esigenze specifiche e settore di attività.

I servizi offerti dal focus team spaziano nei diversi ambiti del diritto e vanno dalla valutazione della conformità normativa allo sviluppo di politiche e procedure, passando per la preparazione per l’audit per la certificazione, analisi dell’impatto sociale delle operazioni aziendali, analisi di impatto e soluzioni sull’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, gestione del rischio e sicurezza dei dati e valutazione dell’impatto sulla privacy (PIA).

“L’attenzione ai fattori ESG è divenuta ormai apicale per le aziende, come dimostrano i numeri in continua crescita che certificazioni, come quelle sulla Parità di genere, stanno registrando negli ultimi mesi – commenta Niccolò Ferretti, Socio Fondatore di Nunziante Magrone. - Abbiamo così deciso di convogliare in un team interdisciplinare dedicato tutta la nostra expertise e know how, che ci hanno permesso di registrare un track record importante di aziende ed altre realtà già accompagnate nel loro percorso di sostenibilità e nell’ottenimento di certificazioni”.

“Essere un’azienda sostenibile e certificata rappresenta oggi non solo un atto di responsabilità e un obiettivo dal punto di vista etico, ma anche un valore aggiunto in termini di business e di competitività sul mercato – aggiunge l’Avv. Leardi. - Essere aderenti ai fattori ESG ed investire in essi permette, ad esempio, alle aziende di accrescere la propria brand awareness, con ricadute dirette positive sui ricavi ma anche di accedere con più facilità a bandi e gare, grazie a ranking più alti, o di interfacciarsi con aziende altrettanto virtuose ottenendo reciproci benefici”.