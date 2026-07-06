Paolo Iemma

Eversheds Sutherland rafforza la practice di Banking & Finance con l’ingresso dell’avvocato Paolo Iemma in qualità di partner. All’interno di tale practice, l’avvocato Iemma si occuperà in particolare di regolamentazione dei servizi bancari e finanziari.

Con l’avvocato Iemma entra anche l’avvocato Roberta Talone in qualità di associate.

Iemma è esperto di regolamentazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nella disciplina del risparmio gestito e in materia di market abuse. Si occupa altresì di compliance e di normativa antiriciclaggio e fornisce consulenza e assistenza agli intermediari fintech in relazione al lancio di nuove iniziative e allo sviluppo di nuovi modelli di business. Fornisce inoltre assistenza e consulenza nel set-up e autorizzazione di fondi di private equity e venture capital e nei fondi di credito.

Iemma vanta notevole esperienza nell’assistenza agli intermediari in occasione di controversie con clienti e controparti e nei procedimenti disciplinari, cautelari e sanzionatori connessi alla prestazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento ed assicurativi. Fornisce anche consulenza nelle operazioni straordinarie su società regolamentate, con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e assicurativo e del risparmio gestito.

«Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso dell’avv. Iemma - commenta il Comitato Esecutivo - professionista di comprovata competenza ed esperienza. Siamo certi che il suo contributo consentirà di ampliare e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nell’ambito dei financial services».

«Sono lieto di entrare a far parte di Eversheds Sutherland – afferma l’avv. Iemma – e di mettere a disposizione la mia esperienza, contribuendo al consolidamento e allo sviluppo dello Studio nel settore dei financial services».

Con l’arrivo dell’avvocato Iemma, Eversheds Sutherland in Italia conta su una squadra di 29 soci e più di 100 professionisti operativi negli uffici di Milano e Roma.