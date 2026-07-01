Olidata S.p.A., System Integrator italiano quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, si aggiudica una gara dal valore complessivo di Euro 15.906.900,00 per la fornitura e i servizi connessi all’aggiornamento delle infrastrutture centrali e di sicurezza del circuito di emissione della Carta d’Identità Elettronica, dalla durata di 63 mesi.

L’appalto, indetto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., riguarda un progetto di rilevanza strategica per il Paese, volto a potenziare l’infrastruttura tecnologica che sostiene uno dei principali strumenti di identificazione dei cittadini e di accesso ai servizi pubblici digitali.

L’obiettivo è rinnovare l’architettura esistente, superando l’obsolescenza degli apparati e rafforzando la capacità del sistema nazionale di emissione della CIE di rispondere in modo stabile ed efficiente alle esigenze di cittadini, Comuni, Consolati e amministrazioni coinvolte nei processi di rilascio e gestione del documento.

L’iniziativa prevede inoltre il potenziamento delle componenti dedicate alla continuità operativa e al ripristino dei servizi, attraverso soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery. In questo modo, le nuove infrastrutture contribuiranno a rendere più solido e resiliente un servizio pubblico essenziale, riducendo il rischio di interruzioni e garantendo maggiore protezione ai processi digitali che lo supportano.