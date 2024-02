Nasce Diesse Capital Green, investitore captive nel settore delle rinnovabili, finanziario e industriale

Antonio Di stano, Francesco Pio Di Stano, Vincenzo Oliverio

Diesse Capital green è un investitore industriale captive nel mondo del private capital, attivo nei settori financial, industrial, con un forte focus nel renewable energy sector. L’obiettivo di Diesse Capital green è quello di dare un forte contributo alla transizione energetica Nazionale ed Europea, nella qualità di investitore diretto o mediante attivitità di advisory al fine di collocale i deals presso investitori professionali qualificati ovvero industriali. La società vanta degli strategic Advisor di caratura Nazionale, a partire dallo Studio Legale Oliverio&Partners, strategic Legal Advisor. La società è specializzata anche nella costituzione di club deals unitamente ad altri investitori con size fino a 50 milioni di Euro.

Il Managing Director - Ing. Antonio Di Stano - dichiara : Diesse Capital offre servizi tailor made al cliente al fine di collocare presso investitori istituzionali o industriali di controparte Progetti (fotovoltaici, eolici, idrogeno o idroelettrici) in qualsiasi status di sviluppo, ovvero real assets operativi ed in esercizio. Nell’ambito Industrial & Financial la società, grazie alle sue numerose collaborazioni, assisterà i clienti su complesse operazioni di M&A, Private Equity nonchè nell’ambito dell’equity capital market, fungendo da advisor anche in operazioni di quotazione in Borsa di small cap companies sui primari mercati Europei.