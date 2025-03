Omessa dichiarazione: prova a carico del contribuente

Sanzioni tributarie - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista - Assenza di colpa grava - Prova a carico del contribuente

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica...