Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento disciplinare - Per assenza ingiustificata - Riparto dell’onere probatorio.
In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi giustificativi dell’assenza stessa.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 luglio 2026, n. 22622
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