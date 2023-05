Onorari avvocato: è competente anche il Giudice di Pace di Marina Crisafi

Per la Cassazione, il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari ex articolo 28 della legge 794/1942

Liquidazione onorari avvocati: è competente anche il giudice di pace. Questo, in estrema sintesi il principio di diritto affermato dalla Cassazione (seconda sezione civile, ordinanza n. 8929/2023) accogliendo le istanze di un avvocato che si era visto rigettare dal Gdp di Palermo, per "incompetenza" il ricorso per ottenere la liquidazione dei compensi professionali a norma dell'articolo 28 della legge n. 794/1942 per alcune procedure monitorie intraprese presso lo stesso ufficio quale codifensore...