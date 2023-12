Orrick e ADVANT Nctm nel finanziamento per l’acquisizione di Covercare da parte di Unieuro

Giulio Ascquini, Eugenio Siragusa

Unieuro, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Covercare, tra i principali player italiani nel mercato dei servizi per la riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di grandi elettrodomestici.Unieuro, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Covercare, tra i principali player italiani nel mercato dei servizi per la riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di grandi elettrodomestici.

Il finanziamento a servizio dell’acquisizione è stato organizzato e reso disponibile da BNL BNP Paribas, quale sole mandated arranger, con un team composto dall’Head of Fashion, Luxury & Consumer Retail Industry Raffaella De Cani, dalla Senior Banker Adèle O’Zoux, dal Relationship Manager Marco Simeone, dall’Head of Structured Finance Fulvio Egidi e dalla Director Structured Finance Francesca D’Alberto.

Orrick, con un team composto dalla Partner Marina Balzano, dallo Special Counsel Giulio Asquini e dall’Associate Valentina Bombino, ha assistito BNL BNP Paribas nella predisposizione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali relativi al finanziamento.

ADVANT Nctm, con un team composto da Eugenio Siragusa, Fabio Rastelli, Andrea Corona e Greta Falcone, ha assistito Unieuro e il team coordinato dal Chief Financial Officer, Marco Deotto, dal General Counsel, Filippo Fonzi e dal Direttore Tesoreria, Lucia Venzo nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento.