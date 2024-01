Orrick e Chiomenti per la cartolarizzazione del consorzio Luzzatti

Andrea Cicia, Patrizio Messina, Gianrico Giannesi, Andrea Cocciolo

Il consorzio Luzzatti, con il supporto di Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di arranger, placement agent e settlement agent dei titoli emessi, ha perfezionato la nuova operazione di cartolarizzazione multioriginator di crediti in sofferenza per un Gross Book Value complessivo di oltre € 300 milioni.

Nel contesto dell’operazione, Orrick ha assistito i soggetti cedenti (11 banche e 1 intermediario finanziario), mentre Chiomenti ha assistito l’arranger. L’operazione è stata strutturata prevedendo l’assegnazione di un rating BBB+ ai titoli senior da parte di DBRS Ratings GmbH e ARC Ratings, S.A. Il portafoglio di sofferenze ceduto dalle banche e dall’intermediario finanziario partecipanti al veicolo di cartolarizzazione costituito ad hoc ai sensi della legge 130/99 (“Luzzatti POP NPLS 2023 S.r.l.”) è riferito a circa 4.300 debitori per un valore lordo esigibile complessivo di € 313 milioni ed è composto, in termini di numerosità, per il 13% da debitori garantiti da almeno un’ipoteca di primo grado (corrispondenti al 51% del Gross Book Value e al 76% dei Gross Cash Flow) e per la restante quota da debitori garantiti da ipoteche di grado superiore al primo o unsecured.

Il ruolo di master servicer della nuova cartolarizzazione è stato affidato a doNext S.p.A., il quale ha a sua volta nominato doValue S.p.A. quale special servicer della nuova cartolarizzazione; le suddette società hanno assistito il consorzio Luzzatti e le banche nell’analisi dei portafogli e nella complessa fase di due diligence.

La società veicolo ha emesso tre tranches di notes ABS. Una tranche senior di € 77,5 milioni, corrispondente a ca. il 25% del GBV, alla quale è stato attribuito rating BBB+ da parte delle agenzie di rating ARC Ratings, S.A. e DBRS Ratings GmbH; una tranche mezzanine, non dotata di rating, pari a € 11 milioni, corrispondente a ca. il 4% del GBV e una tranche junior, anch’essa non dotata di rating, pari a € 3 milioni corrispondente a ca. l’ 1% del GBV complessivo.

La capital structure dell’operazione, con note senior dotate di rating pari a BBB+, rappresenta un risultato apprezzabile nell’attuale contesto di mercato. L’operazione, grazie al processo competitivo per il collocamento sul mercato delle note mezzanine e junior gestito con il supporto dell’arranger, ha ricevuto il positivo apprezzamento degli investitori istituzionali.

Il team Orrick che ha assistito le Banche era composto dal Senior Partner Patrizio Messina, dal Senior Counsel Andrea Cicia e dagli Associate Giorgia Carrozzo e Giacomo Farinati.

Il team Chiomenti che ha assistito l’arranger era composto dal Partner Gianrico Giannesi, dal Counsel Ludovica Cipolla e dagli associates Alessandro Barone, Andrea Cocciolo e Bruno Tullio. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Counsel Maurizio Fresca e dall’associate Italo Bove.