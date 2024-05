Orrick, Spada Partners e Deloitte Legal nell’acquisizione di Velocar da parte di Safety21

Massimo Zamorani, Attilio Mazzilli, Antonio Zecca

Safety21 S.p.A., software provider italiano leader nel settore Smart Road e Smart City, partecipato dal fondo di private equity BU (Bregal Unternehmerkapital) Funds, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Velocar S.r.l., player nella progettazione di software e IoT altamente innovativi dedicati al mondo della sicurezza stradale.

Safety21 rileva quindi un altro player nel mercato con competenze verticali legate all’IoT Road Safety ed estende la propria offerta proprietaria basata sulla piattaforma software Titan, che consente di fornire alla Pubblica Amministrazione servizi innovativi per la digitalizzazione dei processi di accertamento delle violazioni e per i servizi ai cittadini, attraverso l’impiego delle più evolute tecnologie e puntando su un utilizzo sempre maggiore di applicazioni di Intelligenza Artificiale e di analisi dei dati nella gestione della sicurezza stradale.

Il team Orrick che ha assistito Safety21, coordinato dal partner Attilio Mazzilli, responsabile del Technology Companies Group in Italia, era composto dalla partner Livia Maria Pedroni, dalla senior associate Ginevra Rebecchini, dall’avvocato Claudia Cirinà e dalle trainee Camilla Larcher e Eugenia Arrigoni per gli aspetti corporate, coadiuvato dalla partner Marina Balzano, dall’associate Maria Costa e dalla trainee Camilla Rinaldi per gli aspetti finance, dalla partner Mariangela Di Giandomenico e dall’associate Devid D’Onofrio per gli aspetti amministrativi e dal partner Mario Scofferi, dall’associate Francesco Brandi e dalla trainee Martina Pullano per gli aspetti giuslavoristici.

Spada Partners ha seguito la due diligence finanziaria con il partner Antonio Zecca coadiuvato da Emanuele Arpano.

I soci di Velocar sono stati assistiti da Deloitte Legal, con un team coordinato dal partner Massimo Zamorani e composto dall’of Counsel Francesco Mirarchi e dall’associate Nicolò Manduchi per gli aspetti corporate. La partner Ida Palombella e il senior associate Diego Gerbino hanno prestato assistenza alla società per gli aspetti intellectual property e l’of Counsel Andrea Bonanni Caione per gli aspetti giuslavoristici.

Startax ha seguito i profili fiscali dell’operazione in qualità di advisor di Safety21 con i partner Lorenzo Tysserand e Francesco Ricci.