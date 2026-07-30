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Lo studio legale internazionale OSBORNE CLARKE ha assistito Banco BPM S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, banca agente e banca depositaria, nell’ambito di un’operazione di finanziamento ipotecario immobiliare a medio-lungo termine concesso a Sirio San Marco S.r.l. e finalizzato al supporto delle esigenze finanziarie della società in relazione alla realizzazione di un complesso immobiliare residenziale nel comune di Cittadella.

Osborne Clarke ha fornito assistenza alla banca con un team guidato dal partner Giorgio Telarico e composto da Simone Monesi, Benedetta Mussini, Roberto Salis, Giovanna Costa e Leonardo Lenzi per i profili pubblicistici e di due diligence e da Giorgio Telarico, Ugo Marchionne e Vincenzo De Caprio per i profili banking.

Per Sirio San Marco S.r.l. ha agito il team amministrativo interno.

Il Notaio Vincenzo Attianese ha curato l’esecuzione degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento e alle relative garanzie notarili.eam