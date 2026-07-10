Elena Ottonello, Luca Degani, Ugo Marchionne, Roberto Salis

Lo studio legale internazionale Osborne Clarke ha assistito BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, in qualità di banca agente e banca finanziatrice, Banca d’Alba, BCC Alpi Marittime e BCC Veneta in qualità di banche finanziatrici, nell’ambito di un’operazione di finanziamento ipotecario in pool concesso alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. e finalizzato al supporto delle esigenze di natura finanziaria della società nel contesto di una complessa operazione di acquisizione societaria di natura strategica nel settore dei servizi socio-assistenziali in cui la medesima è operante.

Osborne Clarke ha fornito assistenza al pool delle banche finanziatrici per i profili di diritto amministrativo, bancario e finanziario ed in particolar modo in relazione alle attività di due diligence amministrativa, autorizzativa e immobiliare nonché alle attività di redazione, negoziazione e finalizzazione del contratto di finanziamento e della relativa documentazione finanziaria e di garanzia, con un team guidato dai partner Giorgio Lezzi, Head of Public Law & Infrastructure e Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvati dall’associate Ugo Marchionne (in foto al centro) per quanto concerne i tutti profili afferenti il contratto di finanziamento e la relativa documentazione finanziaria e dal senior associate Roberto Salis (in foto a destra), dall’associate Elena Ottonello (in foto a sinistra), nonché dalla junior associate Giovanna Costa e dalla trainee Giulia Perselli per quanto attiene alla due diligence.

La Cooperativa Quadrifoglio è stata assistita dal team dello Studio Legale Degani guidato da Luca Degani (in foto) e coadiuvato dagli associate Federica Violini, Raffaele Mozzanica e dal trainee Armando Valente.