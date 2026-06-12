Filippo Palmieri

Osborne Clarke ha assistito il Gruppo statunitense Fall Creek nell’acquisizione di Berrytech e Berryplant – due eccellenze italiane con sede in Trentino, attive nell’industry della genetica, ibridazione e moltiplicazione di lamponi e more.

Fall Creek Farm & Nursery Inc. (gruppo a capitale privato, attivo in tutto il mondo da oltre 50 anni) è leader globale nella genetica, propagazione e coltivazione di mirtilli e, con questa articolata operazione, mira ad espandere la propria operatività anche nel settore della genetica e della produzione di altri frutti di bosco (quali lamponi e more) ed a rafforzare la propria presenza sui mercati europei.

Fall Creek è stata assistita da Osborne Clarke, con un team guidato dal Partner Filippo Palmieri (in foto) e composto dai Senior Associate Luigi Achille e Giulia Verusio per i profili Corporate e dagli Associate Giuliano Giaquinto e Fabrizio Ducci per i profili regolatori. Il team di Osborne Clarke ha operato in stretto coordinamento con il team legal di Fall Creek, guidato da Ines Buiza Calero, Senior Legal Counsel EMEA.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Advais, con un team guidato dal Partner Marco Mantini, coadiuvato da Francesca Bertasi.

Questa operazione segna l’ingresso strategico di Fall Creek sul mercato italiano in un settore chiave, quale quello del Food Genetics – destinato a accrescersi in maniera significativa nei prossimi anni con integrazioni e partnership sempre più diffuse a livello globale ed, in particolare, europeo e con un focus decisivo sui temi della qualità e della sicurezza alimentare.