Ottima s.r.l. acquista Sitie Greenplant s.r.l: GOP e Chiomenti gli studi coinvolti

Giacomo Zennaro, Simone Bernard de la Gatinais









Si è completato nelle scorse settimane il closing per l’acquisizione di Sitie Greenplant s.r.l., società italiana attiva nel settore dell’illuminazione pubblica, da parte di Ottima s.r.l.



Ottima, controllata da PATRIZIA tramite il fondo Smart City Infrastructure Fund, si pone attualmente tra le prime dieci realtà italiane dell’illuminazione stradale intelligente per numero di punti luce gestiti. L’operazione è stata finanziata attraverso il fondo SCIF, un veicolo di investimento innovativo finanziato dal gestore di fondi pensione olandese APG e gestito da PATRIZIA Infrastructure per conto dei fondi pensione olandesi ABP e PPF APG. L’operazione rappresenta un’importante ulteriore tappa nel piano di sviluppo e crescita di Ottima, in linea con gli obiettivi del fondo, dedicato all’espansione delle infrastrutture digitali di nuova generazione nelle città di tutto il mondo, e di PATRIZIA negli investimenti che rendono le città più smart, contribuendo a creare comunità più sostenibili e meglio connesse a livello globale.



Ottima è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Giuseppe Velluto, composto dal counsel Giacomo Zennaro (a sinistra) e dall’associate Francesco Falcone per gli aspetti di diritto amministrativo e contratti pubblici e dal senior associate Edoardo Marseglia, con gli associate Erika Mazzucotelli e Ludovica Bini per i profili M&A.



I soci venditori di Sitie Greenplant s.r.l. sono stati assistiti, quanto ad Aurora 2010 s.r.l., da Chiomenti, con un team coordinato dalla partner Simone Bernard de la Gatinais (a destra), con la senior associate Sara Chafik e l’associate Paolo Nevola; quanto ad EPJ s.r.l. dall’Avvocato Federico Ferrari Amorotti.