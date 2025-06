OVS accelera sull’acquisizione totale di Goldenpoint: coinvolti gli studi legali CRCCD e Osborne Clarke

Roberto Cappelli, Luca Saraceni

OVS S.p.A. e Gilfin S.r.l., azionista di Goldenpoint, hanno deciso di anticipare il completamento dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale della nota catena di abbigliamento intimo e beachwear. L’intesa iniziale prevedeva il perfezionamento del deal in una finestra temporale compresa tra il 1° agosto 2026 e il 31 luglio 2029. L’operazione era stata avviata con l’acquisto di una quota del 3% del capitale e la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile.

Tuttavia, le attività sviluppate congiuntamente dai team di OVS e Goldenpoint sin dall’ingresso di OVS nella compagine societaria hanno confermato appieno le previsioni di rilancio alla base dell’operazione e i risultati ottenuti hanno spinto le parti a condividere l’interesse per un’accelerazione dell’acquisizione, che porterà OVS a detenere il pieno controllo di Goldenpoint con effetto immediato.

L’operazione verrà finanziata integralmente mediante la struttura finanziaria attualmente disponibile in OVS. Si prevede che Goldenpoint possa raggiungere, nel breve-medio termine, livelli di redditività in linea o superiori alla media del gruppo. Nella seconda parte dell’esercizio 2025, periodo in cui Goldenpoint sarà consolidata nei conti del gruppo, sono attese vendite comprese tra 50 e 60 milioni di euro e un EBITDA positivo.

OVS è stata assistita da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD), con un team guidato dal senior partner Roberto Cappelli (in foto a sinistra) e composto dalla managing associate Raffaella Ceglia e dall’associate Maria Chiara Cappelli.

Gilfin S.r.l., azionista di Goldenpoint, è stata assistita dallo studio Osborne Clarke, con un team guidato dal partner Luca Saraceni (in foto a destra), coadiuvato dall’associate Alessandra Mioni.