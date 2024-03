Pa, al giudice il potere di ordinare l’assunzione obbligatoria del disabile

In caso di diritto all’oblio, va risarcito il danno se la notizia non viene cancellata; non è impugnabile il diniego ai programmi di giustizia riparativa; in tema di circolazione stradale, l’ente locale non può impugnare l’archiviazione del Prefetto; legittimo il servizio web per la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione: sono questi i temi oggetto di attenzione da parte dei giudici.