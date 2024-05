Pagamento diritti di copia, il chiarimento tra il ministero della Giustizia e il Cnf

Il pagamento in misura triplicata del diritto di copia dell’atto di impugnazione in caso di omessa integrazione da parte del legale dell’imputato è dovuto anche per le parti ammesse al gratuito patrocinio solo in ragione del connotato sanzionatorio delle norme vigenti. Un chiarimento arrivato oggi dopo l’incontro fra via Arenula e il Consiglio nazionale forense, in attesa della completa attuazione delle disposizioni in materia di processo penale telematico. Il comunicato stampa del ministero della...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi