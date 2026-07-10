Cassa Forense ha comunicato ai propri iscritti, attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la presenza di rallentamenti nella rendicontazione dei pagamenti effettuati dagli iscritti tramite PagoPA e modello F24.

Criticità PagoPA ed F24

La criticità è collegata al processo di integrazione bancaria in corso tra BPS e BPER e può comportare un ritardo nella visualizzazione delle ricevute nell’area riservata.

L’ente rassicura gli avvocati, tuttavia, che i pagamenti correttamente eseguiti vengono comunque acquisiti e contabilizzati e che non è necessario effettuare nuovamente il versamento né contattare l’assistenza per verificare l’esito della transazione.

Situazione monitorata

Secondo quanto comunicato dalla Cassa, inoltre, sono in corso interlocuzioni costanti con gli istituti bancari coinvolti per favorire la rapida risoluzione del problema tecnico e il ripristino della normale tempistica di rendicontazione.

Al momento, gli iscritti devono solo attendere l’aggiornamento dei dati nell’area riservata senza ulteriori adempimenti.