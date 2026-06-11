Alessandro Viscardi, Benedetta Solari, Maria Zito, Olga Pospichalova, Bianca Maria Brinza

Panattoni, azienda leader nel mercato immobiliare industriale in Europa, annuncia nuovi ingressi e una promozione interna a rafforzamento dell’headquarter milanese: Bianca Maria Brinza, Commercial Manager; Maria Zito, Development Manager Junior Associate; Olga Pospichalova, Executive Assistant; Benedetta Solari, Marketing & PR Manager; e la promozione di Alessandro Viscardi a Development Manager.

Bianca Maria Brinza – Commercial Manager

Laureata in Architettura, Urban Planning, Construction & Engineering presso il Politecnico di Milano, ha maturato una solida esperienza nel settore real estate, Accounting & Controlling. Ha collaborato con JLL come Logistics Leasing Advisor e con DPDHL. Si è specializzata nella selezione di opportunità di mercato, gestione delle transazioni e supervisione di progetti di sviluppo.

Maria Zito – Development Manager Junior Associate

Ha ricoperto il ruolo di Project Leader presso il Gruppo SFRE e ha lavorato in Castello SGR come Asset Manager. Ha esperienza nelle trattative pubblico-private e nella gestione dell’intero ciclo di vita degli asset immobiliari. Laureata in Architettura, ha conseguito Master in Urban Planning e Real Estate Management al Politecnico di Milano.

Olga Pospichalova – Executive Assistant to Managing Directors

Con molti anni di esperienza nel supporto a top executive all’interno di importanti aziende internazionali, attualmente ricopre il ruolo di Executive Assistant dei Managing Directors di Panattoni Italia. In precedenza, ha coordinato il team di sviluppo dei direttori regionali di Panattoni Czech Republic e ha fornito supporto esecutivo di alto livello per lo sviluppatore immobiliare residenziale Czech Boutique JRD. Il suo percorso professionale di oltre 15 anni in Hewlett-Packard e nelle società successive ha consolidato competenze in ambito amministrativo, coordinamento di progetti e comunicazione esecutiva nell’area CEE.

Benedetta Solari – Marketing & PR Manager

Con un percorso professionale consolidato nel marketing strategico e nella comunicazione corporate, maturato inizialmente in ambito istituzionale e successivamente in varie realtà e contesti multinazionali, arricchito da una formazione accademica di impronta linguistica, Benedetta porta in Panattoni competenze tecniche, un approccio trasversale e una solida esperienza nel real estate.Con il suo ingresso contribuirà allo sviluppo di una strategia di comunicazione integrata, rafforzando il posizionamento aziendale e il dialogo con partner e stakeholder.

Alessandro Viscardi – Development Manager

Alessandro Viscardi è stato promosso a Development Manager dopo aver ricoperto il ruolo di Development & Capital Markets Associate in Panattoni Italia. Nel nuovo incarico contribuirà allo sviluppo, strutturazione ed execution dei progetti logistici, supportando la crescita della società.