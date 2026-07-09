L’Atto di segnalazione ANAC n. 2 del 17 giugno 2026, approvato con delibera n. 242 e pubblicato il 7 luglio 2026, richiama l’attenzione di Governo e Parlamento su una criticità applicativa riscontrata nell’ambito della propria attività di vigilanza: la deroga al divieto di pantouflage prevista dall’articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge n. 80/2021 per gli incarichi PNRR rischia di neutralizzare proprio le tutele anticorruzione che il periodo di raffreddamento intendeva garantire. ANAC propone...
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