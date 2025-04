Paolo Comuzzi di LawaL Legal & Tax Advisory nominato nel collegio sindacale delle società Value Retail Management Italy Srl e VR Milan Srl

Paolo Comuzzi

Paolo Comuzzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, è stato nominato nel collegio sindacale delle società Value Retail Management Italy Srl e di VR Milan Srl, che nel loro insieme gestiscono Fidenza Village.

Le due società sono parte del gruppo multinazionale specializzato nella gestione di centri commerciali con all’interno negozi di lusso e collocati in diversi paesi del mondo sia in Europa che in contesti extraeuropei. Le Società in questione si occupano della gestione del centro commerciale noto come Fidenza Village, situato in provincia di Parma.