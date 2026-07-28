Andrea Leonforte, Andrea Coluzzi e Federica Re

Parola Associati ha prestato assistenza a SCG BIOENERGIE, società interamente controllata da Socogas Group, nell’acquisto di un impianto a biogas operativo di 299kW sito in Torrile (PR) dalla società Biogas Torrile S.r.l.

Parola Associati ha assistito il team di SCG Bio, coordinato dal responsabile M&A Dott.Carlo Stiore e dal legal counsel Dott. Denis Yong Ballarin, in tutti gli aspetti legali della transazione. Il Partner Andrea Coluzzi e la Senior Associate Federica Re, supportati dall’Associate Massimo Lanzotti, hanno prestato assistenza in relazione alla negoziazione della documentazione contrattuale e al perfezionamento del conferimento.

L’attività di due diligence legale e la valutazione relativa alla successiva conversione dell’impianto a biogas in impianto a biometano è stata svolta dal Partner Andrea Leonforte e dagli Associate Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano.

Studio Capitani Picone (nella persona del Dott. Marco Capitani) e IGW (nella persona dell’Ing. Patrizia Monti) hanno prestato assistenza a SCG Bioenergie in relazione agli aspetti, rispettivamente, fiscali/contabili e tecnici/autorizzativi dell’operazione.