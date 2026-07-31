Il Tribunale di Grosseto (Tribunale di Grosseto, sentenza 6 luglio 2026 n. 481) si sofferma sulla nozione di reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precisando così che è necessario seguire valutazioni differenti rispetto a quelle finalizzate all’individuazione dell’imposta da pagare, nonostante il dato normativo (art. 76 D.P.R. n. 115/2002) faccia riferimento in ogni caso anche ai cd. redditi esenti.
Entrate rilevanti e non
A tal riguardo, in particolare, si sottolinea come la differenza tra...