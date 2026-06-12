Il Tribunale di Spoleto (sentenza 19 maggio 2026, n. 257) è chiamato a pronunciarsi in tema di patrocinio a spese dello Stato e compenso spettante al difensore di ufficio dell’imputato irreperibile. In via generale, si consideri che l’art. 83 D.P.R. n. 115/2002 (TUSG) nel prevedere che l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del Magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento e, segnatamente, che tale liquidazione ...

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