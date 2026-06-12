Prisco e Paternicò

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo ha assistito Limenet, startup italiana impegnata nello sviluppo di tecnologie per la decarbonizzazione delle industrie hard-to-abate, nella definizione e negoziazione del joint development agreement da 5 milioni di euro che disciplina la partnership industriale con Fassa Bortolo, storico gruppo industriale italiano leader nella produzione di materiali per l’edilizia, per il co-sviluppo di un forno elettrico di nuova generazione destinato alla produzione di calce ad...