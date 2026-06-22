Pavia e Ansaldo ha assistito niino (https://www.niino.it/), startup italiana fondata e guidata da Alessandro Monterosso e attiva nella digitalizzazione della mobilità sanitaria non urgente (NEMT), in relazione al recente round di finanziamento destinato a sostenere il percorso di crescita della società e lo sviluppo della propria piattaforma tecnologica. L’operazione consentirà alla startup di accelerare il proprio percorso di espansione su scala nazionale e di consolidare la rete di vettori e strutture sanitarie, che conta già oltre 2.000 utenti registrati e 1.300 trasporti prenotati nei primi tre mesi dal lancio.

niino (https://www.niino.it/), con un modello di business altamente innovativo, digitalizza la mobilità sanitaria non urgente attraverso una piattaforma che aggrega e coordina operatori specializzati in tutta Italia, rendendo più semplice, efficiente e accessibile la prenotazione di trasporti assistiti non emergenziali.

Lead investor dell’operazione è 40Jemz Ventures (https://www.40jemz.com), insieme a diversi business angels italiani e internazionali.

Pavia e Ansaldo ha assistito la società dalla sua costituzione attraverso un team multidisciplinare. Con riferimento al round di investimento, l’attività è stata seguita dal team Corporate dello Studio, composto da Milena Prisco (Partner) (foto) e Carla Alagna (Associate), che hanno affiancato niino negli aspetti di diritto societario, dalla strutturazione dell’operazione fino al suo perfezionamento.

Parallelamente, la strutturazione giuridica della piattaforma è stata sviluppata con un approccio integrato per cui Milena Prisco ha seguito i profili di diritto commerciale mentre Mariangela Papadia (Counsel) ha curato gli aspetti relativi a privacy, data protection e compliance regolamentare, garantendo l’allineamento della piattaforma alla normativa vigente e supportando il cliente nella predisposizione della relativa documentazione.

I profili notarili dell’operazione sono stati curati da Giovannella Condò (foto), cofondatrice dello studio associato Milano Notai.