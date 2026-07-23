Marco Giustiniani

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con il Co-Managing Partner Marco Giustiniani, il Senior Associate Alessandro Paccione e l’Associate Raimondo Camponi, ha assistito l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale nel project financing per la realizzazione di un maxi-impianto fotovoltaico nell’area dell’ex raffineria Sarom del Porto di Ravenna, per una potenza complessiva di 37,16 MWp.

Il progetto, del valore di circa 100 milioni di euro, costituisce il più grande impianto fotovoltaico in area portuale del nostro Paese e ha consentito il completo recupero e la contestuale rigenerazione urbana e ambientale di una zona industriale dismessa di circa 44 ettari di grandezza. La realizzazione di questo impianto ha permesso, infine, all’Autorità di Sistema Portuale di traguardare i target legati alla transizione energetica e alla sostenibilità previsti dal PNRR.