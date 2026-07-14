A un mese dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 96/2026, che attua la Direttiva UE 970/2023 sulla Pay Transparency, il tema della trasparenza retributiva è entrato a pieno titolo nella fase di attuazione. Una azienda su due, in fase di assunzione, comunica già la fascia retributiva dell’annuncio di lavoro. Interpretazione normativa (70%), cultura aziendale (43%) e disponibilità dei dati (20%) rappresentano invece le sfide principali all’applicazione della normativa.
Queste le principali evidenze...