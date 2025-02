PedersoliGattai, Di Cecco & Associati e Studio Legale de Matteis nell’acquisizione da parte di Edison Rinnovabili di un progetto eolico in Puglia

Carla Mambretti, Mary Moramarco, Luca de Matteis

PedersoliGattai ha agito in qualità di advisor legale di Edison Rinnovabili S.p.A. – società del Gruppo Edison attiva nel mercato delle energie rinnovabili e, in particolare, nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia eolica e fotovoltaica – nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Wind Energy Sant’Agata S.r.l., società veicolo titolare del progetto autorizzato per la costruzione, connessione ed esercizio di un impianto eolico composto avente potenza complessiva pari a 30 MW.

PedersoliGattai ha assistito Edison con un team composto dalla Partner Carla Mambretti (in foto) e dal Senior Associate Federico Montorsi per tutti gli aspetti corporate/M&A, dalla Senior Associate Clara Balboni per gli aspetti di due diligence legale e dalla Senior Counsel Micaela Tinti e dall’Associate Maria Adelaide Del Console per tutti gli aspetti autorizzativi e di diritto amministrativo.

Per Edison ha agito un team coordinato dalla Legal Senior Counsel Annabella Di Leo.

Di Cecco & Associati, con un team composto dai Partners Prof. Giustino Di Cecco e Mary Moramarco (in foto), e Studio Legale de Matteis, con il Partner Luca de Matteis (in foto), hanno assistito il venditore e sviluppatore Blunova S.p.A., società appartenente al Gruppo Maresca. Per Blunova ha altresì agito il dipartimento interno con il Direttore Generale Affari Legali Dario Barbetta.

I profili notarili della compravendita sono stati seguiti dal Notaio Mario Monti.