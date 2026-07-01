Emanuela Campari Bernacchi, Andrea Calvi e Alberto Prade

PedersoliGattai ha assistito Young Platform S.p.A. nell’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Consob come prestatore di servizi per le cripto-attività, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) e dell’art. 16 del D.Lgs. 129/2024.

L’autorizzazione, rilasciata con delibera Consob n. 24059 del 30 giugno 2026, riguarda la prestazione di 8 dei 10 servizi per le cripto-attività disciplinati da MiCAR, tra cui custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi e con altre cripto-attività, esecuzione di ordini, collocamento, consulenza, gestione di portafoglio e trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

PedersoliGattai ha agito con un team guidato dai partner Andrea Calvi e Emanuela Campari Bernacchi, e dal senior counsel Stefano Giavari, coordinato dal senior associate Alberto Prade e composto dalle associate Victoria Conficconi, Lorenza Ammirati e Sara Allushi.

L’autorizzazione conferma il ruolo di Young Platform quale uno dei principali operatori italiani nel settore delle cripto-attività, in ragione dell’ampio perimetro dei servizi autorizzati ai sensi di MiCAR.