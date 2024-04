PedersoliGattai, il Prof. Gallo e Salvini e Soci con BANCOMAT nell’accordo con Nexi per la realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica centralizzata

Marco Galli, Licia Garotti, Piero Albertario, Giovanni Panzera da Empoli, Antonello Lops

BANCOMAT e Nexi hanno annunciato di avere sottoscritto un contratto pluriennale per la realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica centralizzata, che consentirà a BANCOMAT di gestire in maniera ottimale e autonoma l’offerta di servizi innovativi e ad alto valore aggiunto nei sistemi di pagamento.

La nuova infrastruttura tecnologica comporterà dei vantaggi immediati per gli operatori, che riguarderanno un go to market più veloce, un ampliamento dell’offerta e una maggiore governance e semplificazione dei processi operativi.

PedersoliGattai ha assistito BANCOMAT con un team composto dai partner Piero Albertario e Licia Garotti e dal counsel Marco Galli.

Per i profili fiscali, BANCOMAT è stata assistita dal Prof. Franco Gallo insieme allo Studio Salvini e Soci con un team formato dal partner Giovanni Panzera da Empoli e dal senior associate Antonello Lops.