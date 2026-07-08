Gaglione, Moscatelli

PedersoliGattai ha assistito BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani in un finanziamento in project financing a favore di BAT Invest, società di progetto del gruppo Undo. L’operazione è finalizzata al finanziamento di parte dei costi di progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una potenza di 7,5 MW da realizzarsi in provincia di Lecce.

Il team di PedersoliGattai che ha assistito le banche nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria è stato guidato dal partner Nicola...