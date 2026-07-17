Cibrario, Bononi e Romagnoli

PedersoliGattai ha assistito Solina, società produttrice di miscele di ingredienti per l’industria alimentare detenuta dal fondo Astorg, nel perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza di Pan di Vico, azienda italiana produttrice di pangrattato, panature e soluzioni per l’impanatura destinate all’industria alimentare, alla ristorazione professionale e al canale retail.

L’acquisizione rafforza le capacità di Solina nei coating e nelle soluzioni ingredienti alimentari personalizzate, ampliandone al contempo la presenza in uno dei mercati alimentari più importanti d’Europa. Dopo le acquisizioni di MTA e Phenofarm completate nel 2024 e nel 2025, Solina intende riaffermare la propria ambizione di posizionarsi come uno dei principali fornitori di ingredienti savory in Italia. Insieme, Pan di Vico e Solina aiuteranno i clienti ad affrontare una gamma più ampia di sfide nello sviluppo prodotto, combinando competenze in coating, seasoning, salse e altre soluzioni culinarie

PedersoliGattai ha assistito Solina con un team coordinato dal partner Ascanio Cibrario e guidato dal counsel Edoardo Augusto Bononi e dagli associate Francesco Romagnoli, Paolo Sancassani e Sobia Boerchio, per gli aspetti corporate e M&A. La senior associate Ilaria Patti e l’associate Chiara Gabbetta hanno curato gli aspetti di diritto del lavoro, mentre la due diligence è stata effettuata da un team coordinato dal partner Nicola Martegani con il supporto di Mauro Bognolo.

I venditori sono stati assistiti da SFB Avvocati, con Alessia Baglioni.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Znr Notai, con il notaio Federico Mottola Lucano e il supporto di Camilla Tolasi.