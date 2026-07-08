Pene sostitutive: il diniego va motivato in modo concreto, non basta richiamare i precedenti penali

La Cassazione annulla una sentenza che aveva respinto senza motivazione la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il giudice, se investito della questione, deve valutare in concreto l’idoneità rieducativa della misura, il rischio di recidiva e la capacità del condannato di rispettarne le prescrizioni. Il semplice richiamo ai precedenti penali non è sufficiente