Per gli avvocati arrivano i primi titoli di specialista di Valentina Maglione

Al Cnf inviate 918 domande. Finora 172 riconoscimenti per i dottori di ricerca, in corso le prove per 230 legali che hanno già seguito i corsi









Dopo anni di attesa, la macchina delle specializzazioni forensi si è messa in moto. Stanno infatti diventando operative le strade individuate già dal decreto ministeriale 144 del 2015 per ottenere il titolo di «avvocato specialista» in uno (o al massimo due) dei 13 settori elencati dalle norme. Un titolo che “certifica” la particolare preparazione del legale in un ambito specifico, con, in prospettiva, ricadute nei rapporti con la Pa e con alcuni clienti.

Le regole hanno avuto un iter lungo e accidentato...