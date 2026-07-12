La segnalazione di operazione sospetta (Sos) rientra nell’alveo della collaborazione attiva che i soggetti obbligati – tra cui i professionisti – sono tenuti a prestare al sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il meccanismo ruota attorno a un obbligo di valutazione: il professionista deve segnalare alla Uif quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che un’operazione sia riconducibile a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, con il sospetto...

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