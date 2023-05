Per la validità degli autovelox indispensabili sia la segnalazione preventiva che la visibilità della postazione di Mario Finocchiaro

Link utili Autovelox, se la strada è priva di "banchina" il verbale è annullabile Francesco Machina Grifeo Norme & Tributi Plus Diritto

Nel decidere la Cassazione ha affrontato il tema dei rapporti da leggi e regolamenti attuativi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione...