Permira apre a Blue Pool il capitale di Golden Goose

Giuseppe Cadel, Marco Valdonio, Gerolamo Da Passano

In vista della crescita del brand globale di sneakers controllato da Permira, Blue Pool Capital ha acquistato una partecipazione del 12%.

Permira è stata assistita per gli aspetti legali da Giliberti Triscornia e Associati, con Alessandro Triscornia, Francesco Ambrosio, Giuseppe Cadel (foto, a sinistra), Martina Pagliara, Martino Bruno Sioli ed Emiliano Zanfei, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Maisto e Associati, con Marco Valdonio (foto, al centro), Stefano Tellarini e Stefano Vito Pantaleo.

Blue Pool Capital è stata assistita per gli aspetti legali da Cleary Gottlieb, con Roberto Bonsignore, Gerolamo da Passano (foto, a destra), Gabriele Barbatelli ed Edoardo Ghio per i profili M&A, Vania Petrella, Gianluca Russo, Fabio Gassino e Flavia Fusco per i profili tax e Giulia de Bosio per i profili di proprietà intellettuale.