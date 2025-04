Piena compatibilità tra la presunzione di ripartizione degli utili extracontabili e S.p.A. con numero limitato di soci

La sentenza in esame (Cass. Civ., Sez. Trib., 24 marzo 2025, n. 7815) ribadisce e potenzia un orientamento consolidato in materia di presunzione di ripartizione degli utili derivanti da operazioni non formalmente contabilizzate, come introiti non dichiarati o attività non registrate, nelle società con numero limitato di soci, rafforzando un principio già espresso in precedenti decisioni giurisprudenziali (Cass. n. 18032/2013; Cass. n. 24572/2014).

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione è ...