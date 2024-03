Pignoramenti presso terzi inefficaci dopo dieci anni

Più spazio e più garanzie per i terzi nel procedimento di pignoramento presso terzi. Per l’attuazione del Pnrr, l’articolo 25 del decreto legge 19 del 2024 (in vigore dal 2 marzo e ora presentato alla Camera per la conversione in legge) introduce disposizioni volte a evitare che le somme pignorate presso terzi restino vincolate indefinitamente e a semplificare le procedure.

Il pignoramento dei crediti, che consente al creditore di un debitore inadempiente di farsi assegnare le somme che costui dovrebbe...