Saputo, Sella, Buono

Herbert Smith Freehills Kramer ha prestato la propria assistenza a Pigreco Investment nell’operazione di investimento in Studio Promozioni, società attiva nella consulenza aziendale in materia di finanza agevolata.

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito il club deal nella negoziazione del contratto di compravendita e del patto parasociale disciplinante l’investimento, nonché nella negoziazione degli accordi di finanziamento con Banco BPM, con un team composto dal partner Augusto Santoro e dal senior associate Cesare Saputo (in foto).

Adacta Tax & Legal, con un team composto dal dott. Giacomo Cavalieri e dagli avvocati Giuseppe Lupi e Nicola Sella (in foto), ha prestato la propria assistenza in relazione alla vendita delle partecipazioni dei soci di Studio Promozioni e alla negoziazione del patto parasociale disciplinante l’investimento.

Banco BPM è stata assistita da ADVANT Nctm, con un team composto dal partner Giuseppe Buono (in foto) e dal senior associate Davide Brollo.

Le operazioni notarili sono state seguite dal notaio Mathias Bastrenta dello studio Todeschini & Bastrenta.